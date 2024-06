Erster Test? RB Leipzig holt sich Regionalligisten an den Cottaweg!

Leipzig - Möglicherweise werden noch einige Nationalspieler im Urlaub sein. Der Rest der Akteure von RB Leipzig darf sich am 19. Juli wohl aber am Cottaweg mit Regionalligist Rot-Weiß Erfurt messen.

RB Leipzig wird in der Vorbereitung wohl gegen Rot-Weiß Erfurt testen. © Picture Point / Roger Petzsche

Nach Informationen der "Bild" wird es ein Test unter Ausschluss der Öffentlichkeit werden.

Während es für die Thüringer bereits eine Generalprobe vor dem Saisonstart wird, fliegen die Sachsen etwas mehr als eine Woche später in die USA, wo die Vorbereitung so richtig in die Gänge kommen soll. Offizieller Trainingsstart ist aber der 4. Juli.

Für RWE wird es der Abschluss einer unfassbaren Testspielzeit werden. Nicht nur Zweitligist Hertha BSC wird ein Gegner sein, sondern auch der FC Groningen.

Bei den Sachsen steht bislang nur ein weiterer Testgegner fest.