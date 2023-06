Saarland statt hoher Norden: RB Leipzig verleiht Pechvogel Schreiber erneut!

Gegen den SV Sandhausen musste Tim Schreiber (21, 3.v.l.) in der abgelaufenen Saison verletzt ausgewechselt werden. © Uwe Anspach/dpa

RB Leipzig verleiht den in Freital geborenen Schlussmann für ein Jahr ins Saarland, wie der Verein am Dienstag in den sozialen Netzwerken verkündete.

In der vergangenen Saison stand der 21-jährige Torhüter ebenfalls leihweise für Holstein Kiel zwischen den Pfosten und sollte das eigentlich auch noch in der kommenden Spielzeit tun.

Das zunächst auf zwei Jahre anberaumte Leihgeschäft wurde jedoch vorzeitig beendet, da Schreiber beinahe die komplette Rückserie mit einer Knieverletzung verpasste.

Der ehemalige U20-Nationalkeeper krachte Anfang März beim 1:1-Remis gegen den SV Sandhausen unglücklich gegen das Gebälk und zog sich so eine tiefe Fleischwunde zu.

Die platzte später sogar wieder auf, weshalb das Talent erst Mitte Mai sein Comeback in der zweiten Mannschaft der Störche feiern konnte.

Schon in der Vorsaison hatte Schreiber während seiner Beschäftigung auf Zeit beim Halleschen FC mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Wie in Kiel erarbeitete er sich im Laufe der Hinrunde einen Stammplatz, doch eine Meniskusverletzung vermieste ihm den Endspurt der Spielzeit.

Insgesamt bestritt er in den zwei Jahren 25 Pflichtspiele für den HFC sowie elf Partien für die Profis aus Kiel.