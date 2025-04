RB Leipzig wird auf Talente-Jagd bei Erstligist fündig

Patrik Tørset Johnsen (15) wird ab dem kommenden Sommer für RB Leipzig kicken. © Rosenborg BK

Rosenborg BK aus Trondheim hat am Donnerstagnachmittag auf seiner Webseite verkündet, dass man sich mit den Leipzigern über den Wechsel des 15-jährigen Patrik Tørset Johnsen geeinigt habe.

Dort hat der Stürmer, der im Mai 16 Jahre alt wird, bisher in der Jugend gespielt.

"Das ist ein Kompliment an den Einsatz des Spielers selbst und an die gute Arbeit, die wir in der SalMar-Akademie leisten", zeigt sich der norwegische Erstligist stolz über die Entwicklung. "Wir wünschen Patrik viel Glück in Deutschland."

Wie sein Management auf Instagram erklärte, wird der talentierte Teenager ab Juli Teil der RB-Nachwuchsakademie sein. Er hat einen Vertrag über drei Jahre unterschrieben.