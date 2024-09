RB Leipzig vor Champions-League-Auftakt fast schon zu sicher? "Uns kann nicht viel überraschen!"

Madrid - Es geht wieder los! Am Donnerstagabend bestreitet RB Leipzig das Auftaktspiel in der Champions League bei Atletico Madrid (21 Uhr/DAZN). Nach dem 0:0 gegen Union Berlin am Samstag scheint die Brust trotzdem ziemlich breit zu sein.

RB Leipzigs Marco Rose (48) wirkte auf der Pressekonferenz ziemlich selbstsicher. © Jan Woitas/dpa

"Über die Jahre hat Atletico eine klare Spielphilosophie verfolgt, sodass uns nicht viel überraschen kann", scheint sich Coach Marco Rose (48) ziemlich sicher zu sein, was sein Team da erwarten wird.

Trotzdem hat er sich bei Neuzugang Arthur Vermeeren (19), der zuvor bei den Spaniern gespielt hat, noch einmal erkundigt.

Rose: "Er hat uns natürlich ein paar Tipps gegeben, hat über Atletico nur gute Dinge berichtet. Er hat hier gespielt, ich habe ihm ein paar Fragen gestellt. Am Ende hat sich das bestätigt, was wir in den Spielen zuvor bereits analysiert haben."

RB weiß also vielleicht was kommt - in Madrid zu bestehen, steht aber auf einem anderen Blatt. Beim 3:0 gegen den FC Valencia machte das Team von Trainer Diego Simeone (54) deutlich, dass sie trotz der bekannten Spielweise nun einmal eben nicht so leicht aufzuhalten sind.

Dennoch ist auch der Respekt vor den Roten Bullen da, auch wenn man offenbar auch in Madrid ziemlich sicher ist, was man bekommen wird: "Sie arbeiten sehr gut und haben schon verschiedene Herangehensweisen in dieser Saison gewählt. Wir kennen beide Versionen: Sie können den Ball schnell zurückgewinnen und gut kontern. Sie können aber auch dicht stehen."