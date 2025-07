RB Leipzig wie im falschen Film: Werner DARUM doch nicht nach New York?

Leipzig - Dass Timo Werner (29) mit einem festen Wechsel zu den New York Red Bulls das Kapitel RB Leipzig endgültig schließen würde, nahm jüngst sehr konkrete Formen an. Doch der Deal scheint zu wackeln.

Alles in Kürze

Sollte Struth, der auch die RB-Profis Benjamin Henrichs (28), Ezechiel Banzuzi (20) und Ridle Baku (27) berät, auf der Forderung beharren, dürfte der Stürmer am 14. Juli zum Trainingsstart am Cottaweg auf der Matte stehen.

Da es dem Ex-Nationalspieler (57 Spiele, das letzte im März 2023) an Perspektive in Leipzig fehlt und er einem USA-Wechsel nicht abgeneigt sein soll, waren sich zumindest die Vereine sicher, den Deal abwickeln zu können. Nur die dritte Partei spielt offenbar nicht mit.

Die New York Red Bulls dachten eher an eine Halbierung, wollten ihm in zwei Jahren die Summe zahlen, die er in Leipzig schon 2026 auf der Habenseite hätte.

Denn sein Berater Volker Struth (59) fordert laut LVZ weiterhin ein Jahresgehalt von angeblich zehn Millionen Euro. Also jenes Salär, das ihm auch vom Leipziger Geschäftskonto überwiesen werde.

Nicolas Kühn (25) soll sich gegen einen Wechsel zu RB Leipzig entschieden haben. © Tobias SCHWARZ/AFP

Gleichzeitig soll sich der Wechsel von Nicolas Kühn (25) nach Leipzig zerschlagen haben. Der Außenstürmer, der zwischen Sommer 2015 und Januar 2018 in der RB-Jugend gekickt hatte, hat sich laut Sky für einen Umzug nach Italien entscheiden.

Am Donnerstag, das berichtet Transfer-Experte Fabrizio Romano (32), sollen sich sein aktueller Arbeitgeber Celtic Glasgow und Como 1907 auf eine Ablösesumme in Höhe von 19 Millionen Euro geeinigt haben. Kühn habe unbedingt nach Como und zu Trainer Cesc Fabregas (38) wechseln wollen, den RB auch gern an der Seitenlinie gehabt hätte.

Und am Freitag wurde zudem fix, dass Frederik Jäkel (24) in der kommenden Saison für Zweitligist Eintracht Braunschweig aufläuft. Die Leihe beinhaltet nach RB-Angaben auch eine Kaufoption für den 1,94 Meter großen Innenverteidiger, der in Torgau geboren wurde.