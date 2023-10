Revanche gegen Fünferpacker Haaland? RB will "nicht die weiße Fahne hissen"

RB Leipzigs Trainer Marco Rose (47) hofft im Duell gegen Mancity auf eine Topleistung seiner Mannschaft. © Hendrik Schmidt/dpa

Nur wie viele Treffer ihm Haaland beim 0:7 genau einschenkte, hatte der Coach vor der Revanche nicht mehr parat. "Gut, dass Sie mich daran erinnern. Fünf Tore. Waren das wirklich fünf? Wow!", staunte Rose bei der Pressekonferenz am Dienstag auf Nachfrage eines englischen Journalisten.

Vor dem Wiedersehen in der Champions-League-Gruppenphase am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) betonte der RB-Trainer: "Wir wissen, was da auf uns zurollt." Und trotz der enormen Qualitäten des millionenschwer zusammengekauften Gegners will Rose "nicht die weiße Fahne hissen".



Damit es mit der Wiedergutmachung für die bittere Pleite aus dem jüngsten Achtelfinal-Rückspiel in Manchester klappt, warnte Rose noch einmal vor Haaland, der norwegischen Urgewalt, die bereits wieder auf acht Tore in sieben Premier-League-Einsätzen kommt.

"Er ist gut im Kopfballspiel, er ist schnell, gut im Strafraum und hat einen starken Schuss. Das bedeutet, dass wir jede Situation gegen ihn erkennen müssen." Dennoch glaubt der 47-Jährige, "dass wir in der Lage sind, das zu stemmen".