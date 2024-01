RB Leipzig wirft zwei Spieler nach Rassismus-Skandal raus! Rose: "Kann überall passieren!"

RB Leipzigs Trainer Marco Rose (47) hat sich am Freitag zum Rassismus-Skandal innerhalb der U19 geäußert. © Picture Point / Roger Petzsche

"Jeder mit 'nem gesunden Menschenverstand hat ja ein klares Standing zu dem Thema. Aber junge Menschen sollte man natürlich auch mitnehmen, ihnen die Geschichte versuchen zu erklären. Das versucht, glaube ich, jeder Verein. In dem Fall ist es bei uns jetzt einfach passiert, was nicht schön ist, aber das kann, glaube ich, überall passieren. Das ist kein RB-Phänomen", sagte der 47-Jährige am Freitag auf der Pressekonferenz.

Der Verein habe "sehr richtig reagiert" und die zwei betreffenden Spieler sofort suspendiert. Um welche Kicker es geht, wurde weiterhin nicht gesagt.

Trotz des Skandals gebe es aber auch einen positiven Aspekt. Innerhalb der U19 sei schnell reagiert worden, Mitspieler haben sich für die Akteure eingesetzt, die rassistisch beleidigt wurden.

Rose: "Großes Kompliment an die Prozesse in der Jugend an sich, unter den Jungs, weil das Thema in der Kabine mehr oder weniger geklärt wurde. Dort jemand aufgestanden ist und gesagt hat, dass es so nicht geht. Ich muss sagen, dass die Jungs dort toll reagiert haben."

In der vergangenen Woche erst hatte der Trainer im Hinblick auf die großen Demonstrationen gegen rechts in der Messestadt betont, wie wichtig es sei, gegen jede Form von Rechtsextremismus aufzustehen.