RB Leipzig zwischen Panikmache, Relativierung und klarer Zielsetzung

Leipzig - RB Leipzigs Geschichte vor dem 5. Spieltag ist relativ schnell erzählt. Natürlich waren die letzten Ergebnisse enttäuschend. Natürlich soll gegen den FC Augsburg am Samstagnachmittag in der Red Bull Arena (15.30 Uhr/Sky) ein Sieg her. Aber natürlich ist der Klub auch angespannt.