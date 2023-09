RB Leipzigs Eberl zur Werner-Krise: "Wenn der ganze Ballermann Lieder über dich singt, dann ..."

Leipzig - RB Leipzigs Timo Werner (27) hat vermutlich gerade die schwerste Zeit seiner Karriere auszustehen. Bei seinem Klub hat er seinen Stammplatz verloren und auch aus der Nationalmannschaft ist er in der vergangenen Woche geflogen.

RB Leipzigs Sportchef Max Eberl (49) macht sich ebenfalls große Sorgen um Spieler Timo Werner (27). © PICTURE POINT / S. Sonntag

Trainer Marco Rose (46) sicherte seinem Schützling am Freitag die volle Unterstützung zu. Sportchef Max Eberl (49) sprang dem Stürmer in der Sendung die "Lage der Liga" bei Bild-TV ebenfalls zur Seite.

"Wir haben eine Konkurrenzsituation in unserem Kader, wir wollen erfolgreich sein. Dementsprechend ist es momentan keine einfache Situation für Timo. Aber jeder Spieler wird von uns unterstützt. Wir wollen ihn wieder dahin bringen, dass er vielleicht für uns wieder entscheidende Tore schießen kann", so der 49-Jährige am Sonntag.

Bis es so weit ist, könne es aber noch ein wenig dauern. Auch am Abend beim schweren Auswärtsspiel beim 1. FC Union Berlin (17.30 Uhr/DAZN) wird der Angreifer sicherlich nur eine Jokerrolle spielen.

Eberl: "Timo steckt ein Stück weit in der Krise, der hat relativ lang kein Tor geschossen, dem fällt alles momentan ein bisschen schwerer."

Dass sich so etwas aber auch wieder ändern kann, zeigt sein Sturmpartner Yussuf Poulsen (29) sehr deutlich. Der Däne stand gefühlt schon mehrfach auf der Abschussliste bei den Roten Bullen. Jetzt hat er sich im letzten Spiel gegen den VfB Stuttgart (5:1) in die Startformation zurückgekämpft. Im besten Fall wird das auch bei Werner so werden.