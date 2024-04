RB Leipzigs Fifa-Profi geht im Finale krachend unter

Jonas "Jonny" Wirth (18) vom SC Paderborn ist Deutscher Einzelmeister im eFootball. © DFL

In der gut gefüllten Strassenkicker Base in Köln feierte der 18-Jährige am Sonntag seine Meisterschaft, während die Roten Bullen trotz sehr guter Chancen auf den Titel leer ausgingen.

"Jonny" schaltete schon im Halbfinale einen anderen Rasenballer aus. Der ehemalige Weltmeister Umut Gültekin (21) musste sich dort mit 3:5 geschlagen geben.

Für "RBLZ"-Wunderkicker Anders Vejrgang (18) war bereits im Viertelfinale Schluss, als er mit 1:3 gegen Teamkollege "Levyfinn" ausschied.

Trotzdem war der Turnierverlauf aus Leipziger Sicht sehr gut. Im zweiten Halbfinale hatte sich "levyfinn" beispielsweise gegen Marc "Marc_ldw23" Landwehr von Bayer 07 Leverkusen durchgesetzt.

Im Elfmeterschießen behielt er dort die Nerven und konnte Jonny ins Finale folgen.