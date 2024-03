Deutsche Club-Meisterschaft: RB Leipzigs Superzocker verlieren knapp gegen Paderborn

Köln/Leipzig - Auf der weltweiten Bühne sind sie nicht zu schlagen , zuhause in Deutschland leider schon: In der Klub-Meisterschaft der Virtual Bundesliga mussten sich die eSportler und Titelverteidiger von RB Leipzig am Sonntag gegen den SC Paderborn 07 geschlagen geben. Im Finale siegten die Westfalen knapp gegen das sächsische Dreamteam.

In der VBL Club Championship by WOW treten 35 Clubs der Bundesliga und 2. Bundesliga mit ihren eSport-Teams in FIFA 24 an und ermitteln den Deutschen Club-Meister im eFootball.