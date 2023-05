RB Leipzigs Forsberg verspricht BVB-Schützenhilfe: "Ich will Bayern schlagen"

Emil Forsberg (31) will mit RB Leipzig in die Champions League. © Jan Woitas/dpa

"Ich will Bayern schlagen, damit wir in die Champions League kommen", sagte der Schwede der "Sport Bild": "Den Rest müsste Dortmund selbst erledigen. Wenn es so kommt, hat der BVB es verdient."

Die Leipziger treten am 33. Spieltag beim Tabellenführer FC Bayern an. Drei Spiele vor Saisonende hat der Rekordmeister aus München (65) nur einen Punkt Vorsprung auf Dortmund (64). RB Leipzig (57) kämpft als Dritter um die erneute Teilnahme an der Champions League.

Diese sei für Leipzig "kein Selbstläufer", sagte Forsberg: "Wenn wir jetzt Dritter oder Vierter werden und danach den Pokal gewinnen, haben wir wieder eine extrem erfolgreiche Saison gespielt."

Die Sachsen treffen am 3. Juni im Finale des DFB-Pokals auf Eintracht Frankfurt. Für RB ist es das vierte Pokal-Endspiel in den vergangenen fünf Jahren.