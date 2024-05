Bei Timo Werner und RB Leipzig geht eigentlich kein Weg mehr zusammen!

Tottenham/Leipzig - Es hätte alles so einfach sein können. Timo Werner (28) flüchtete im Winter von RB Leipzig zu den Tottenham Hotspurs, weil bei den Sachsen einfach gar nix mehr ging und die Rasenballer den Stürmer unbedingt von der Gehaltsliste haben wollten. Der Plan schien aufzugehen. Jetzt könnte alles anders werden.

Die Alternative wäre, dass Werner in der Vorbereitung plötzlich wieder bei RB auf der Matte steht. Bei dem Verein, wo ihm letztes Jahr gefühlt überhaupt nichts gelang und dem er offenkundig auch keine Träne hinterhergeweint hat. Das haben auch die Fans nicht vergessen.

"Das werden wir am Ende der Saison entscheiden", sagte Tottenham-Trainer Ange Postecoglou (58) nur. Ein klares Ja klingt anders.

Bisher war man auf der Insel eigentlich zufrieden mit dem Nationalspieler. Jetzt scheint offen, ob Tottenham bis zum 14. Juni die Kaufoption in Höhe von 17 Millionen Euro ziehen wird.

Weder kann sich Werner jetzt noch für die EM anbieten, noch den Engländern zeigen, dass er auch in der kommenden Spielzeit ein unverzichtbarer Mann für den Klub sein kann.

Am vergangenen Sonntag beim 2:3 im Nord-London-Derby gegen Tabellenführer FC Arsenal zog sich der Offensivmann eine Blessur in der Oberschenkelmuskulatur zu. Sein Saison-Aus.

Rouven Schröder (48) hat schon jetzt alle Hände voll zu tun, einen guten Kader für die neue Saison zusammenzustellen. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Dass es also eine Zukunft zusammen geben wird, scheint sehr unwahrscheinlich. Allerdings wird es auch nicht einfach für Rouven Schröder (48) werden, den aktuell verletzten Kicker anzubieten.

Im Juli planen die Roten Bullen ein Trainingslager in den USA. Gibt es bis dahin keine Ergebnisse, wird Werner wohl mit an Bord sein.

Doch vielleicht reichen ja auch die zwei Tore und drei Vorlagen aus 14 Einsätzen bei den Spurs, dass ein Klub anbeißt.

Geht es nach Werner, würde er wohl am liebsten in London bleiben. Doch das liegt nach seiner Verletzung jetzt absolut nicht mehr in seiner Hand.