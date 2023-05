RB Leipzigs Rose geht vor Vulkan Streich "in Deckung": "Müssen kratzen, beißen, spucken"

Vor knapp einem Jahr durften die Leipziger den Pokal in die Höhe heben, nachdem sie Freiburg knapp und in Unterzahl im Elfmeterschießen besiegt haben. © Jan Woitas/dpa

Und sagte dann ganz ruhig zum neugierigen Reporter: "Das meinst du jetzt nicht ernst, oder? Also mache ich den Eindruck, als ob ich mega angespannt wäre?"

Der Trainer spürt eher Vorfreude auf die wegweisende Woche für die Leipziger, die im Cup-Halbfinale mit einer Neuauflage des Vorjahresendspiels beginnt.

In der Partie am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF und Sky) in Freiburg könnte für die Sachsen die letzte Titelchance der Saison platzen. Vier Tage später geht es an gleicher Stelle um die Champions-League-Aussichten beider Klubs.

Als Tabellenfünfter steht Leipzig mehr unter Druck als der Vierte Freiburg, zumal RB noch beim FC Bayern antreten muss. "Deswegen dürfen wir uns jetzt nicht mehr viel erlauben", sagte RB-Sportvorstand Max Eberl (49).

Rose will den Endspurt nicht noch weiter aufladen. "Man muss nicht weniger oder mehr draus machen als es ist. Ich weiß nicht, warum mehr Brisanz drinstecken sollte aufgrund des letztjährigen Finales", sagte der Coach und ergänzte: "Ich glaube nicht, dass ich Emotionen schüren muss, die Jungs sind heiß, ähnlich wie die Freiburger."