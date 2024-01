RB Leipzigs Rose lässt seine Jungs schwitzen - und kann auf zwei Geheimwaffen hoffen!

La Manga - Bald werden die Zelte schon wieder abgebaut. Am Freitag ist RB Leipzig den vorletzten kompletten Tag im Trainingslager in La Manga . Am Sonntag geht es mit dem Flieger zurück nach Sachsen. Die verbleibende Zeit möchte man nun intensiv nutzen.

RB Leipzigs Trainer Marco Rose (47) forderte seine Mannschaft im Training intensiv. Am Samstag wird noch ein Testspiel gegen den FC St. Gallen absolviert. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Gleich mehrere Einheiten pro Tag absolvierten die Roten Bullen unter der Woche im warmen Spanien. Immer wieder forderte Trainer Marco Rose (47) seine Jungs auf, öfter auf dem Platz miteinander zu sprechen und Zweikämpfe mehr anzunehmen.

Wer zu lasch agierte, hatte Strafen wie Liegestütze-Einheiten zu erwarten. Es geht ernsthaft zur Sache bei den Rasenballern!

Nach dem geplatzten Pokal-Traum und bereits neun Punkten Rückstand in der Liga auf Tabellenführer Bayer Leverkusen ist man in Leipzig nicht vollends zufrieden mit der bisherigen Hinrunde! Punkte wie beim 1:2 in Wolfsburg oder zuletzt beim 1:1 in Bremen wurden viel zu leicht hergegeben.

Zudem steht das Achtelfinale in der Champions League gegen Real Madrid an. Und da möchte man keinesfalls schon jetzt die Köpfe hängen lassen.

"Wir haben in der Gruppenphase Manchester City, die beste Mannschaft aus dem letzten Jahr, in zwei Spielen sehr gut bearbeitet. Wir waren beide Male nah dran. Und warum sollen wir solche Leistungen nicht auch gegen Real abrufen können", so Stürmer Yussuf Poulsen (29) am Rande des Trainingscamps. Der Meinung ist sein Coach wohl auch.