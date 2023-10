RB Leipzigs Rose nach Niederlage: "Wir lernen von den Besten - das haben wir heute wieder gemacht!"

Leipzig - Das war über weite Strecken eine Machtdemonstration! Manchester City hat am Mittwochabend völlig verdient das Champions-League-Gruppenspiel bei RB Leipzig mit 3:1 gewonnen. Auch wenn die Sachsen bis kurz vor Schluss nahe am Punktgewinn dran waren und ein Traumtor für die Gäste herhalten musste.

RB Leipzigs Trainer Marco Rose (47) musste nach der Partie einsehen, dass Manchester City eine Nummer zu groß war. © Jan Woitas/dpa

"Ein verdienter Sieg für Manchester City. Auch wenn wir bis zur 83. das 1:1 auf der Anzeigetafel hatten und man sich wünscht, dass wir das bis zum Ende verteidigt bekommen", analysierte Rasenball-Coach Marco Rose (47) die Partie nach Abpfiff.

Sein Team hatte gerade in der ersten Halbzeit große Probleme mitzuhalten. Die Sky Blues spielten sich die Kugel munter hin und her, während die Sachsen nur hinterherliefen.

Rose: "Wir lernen daraus, dass es Sinn macht, sich um Ballbesitz zu kümmern. Wir wollen dort besser werden, wollen nicht mit 13 Prozent nach 20 Minuten dastehen."

Wie das aussehen kann, zeigten die Roten Bullen ansatzweise im zweiten Durchgang. Kurz nach Wiederanpfiff kamen die Gastgeber mit dem bis dahin ersten echten eigenen Torschuss zum überraschenden 1:1. Danach verteidigte der Bundesligist leidenschaftlich und hätte durchaus, wie in der letzten Saison auch, gegen City einen Zähler daheim behalten können.

Doch ein Traumtor von Julián Álvarez (23) aus dem Stand und ein Kontertreffer von Jeremy Doku (21) besiegelten den 1:3-Endstand. "Nach der Pause sind wir gut ins Spiel gekommen und machen den Ausgleich. Dann haben wir eine Phase, in der die Partie fast schon offen ist. Am Ende hat City wieder den gewohnten Druck ausgeübt. Wir lernen von den Besten - das haben wir heute wieder gemacht", so Rose.