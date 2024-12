RB Leipzigs Rose nach Trendwende: "Habe zum Doc gesagt: 'Lass dir was einfallen'"

Marco Roses (48, M.) Plan bis Weihnachten: "Alles aufsammeln". © FABIAN BIMMER/AFP

"Jetzt gucken wir, dass wir bis Weihnachten versuchen, mit dem Kader, den wir noch zur Verfügung haben, alles aufzusammeln, was da liegt", sagte der Coach der Sachsen nach dem 2:0-(1:0)-Erfolg bei Holstein Kiel.

Der zweite Pflichtspielsieg in Folge nach dem überzeugenden Viertelfinaleinzug im DFB-Pokal per 3:0-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt fühle sich sehr gut an nach "ergebnismäßig nicht einfachen Wochen", ergänzte Rose.

Für sein Team geht es nun nahtlos weiter mit einem Champions-League-Duell am Dienstag gegen Aston Villa. Nach fünf Niederlagen aus den bisherigen fünf Partien in der Königsklasse braucht Leipzig dringend einen Erfolg.

"Aston Villa kennen wir, die Abläufe kennen wir", sagte Rose. "Wichtig wird es, dass wir gut regenerieren und einen proaktiven Plan entwickeln. Wir brauchen Punkte."