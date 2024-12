Jürgen Klopp im Fadenkreuz bei RB Leipzigs Arbeitssieg in Kiel

Die Geschmacklos-Choreo der Kieler Fans zeigte unter anderem Jürgen Klopp im Fadenkreuz. © Frank Molter/dpa

Die hielten in den ersten Minuten Plakate in der Fankurve hoch, die unter anderem Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff und den neuen Head of Global Soccer Jürgen Klopp im Fadenkreuz zeigten. Dazu war zu lesen: Totengräber des Deutschen Fußballs.

Erst nach fast einer Viertelstunde wurde die Geschmacklos-Choreo entfernt.

Unterdessen machten die angeschlagenen Kieler gar kein schlechtes Spiel gegen die Rasenballer. Trotz extrem wenig Ballbesitz hielten sie die Gäste weit vom eigenen Kasten weg.

Erst eine überragende Einzelaktion von Sesko brachte die Wende. Der Slowene brach von der Mittellinie an durch und schloss schließlich von der Strafraumkante aus ab. Keeper Timon Weiner wehrte zunächst ab, doch Seskos Nachschuss saß (27.).

Viel mehr passierte im ersten Durchgang dann auch nicht mehr.