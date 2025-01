RB Leipzigs Rose rechnet mit Elmas ab: "Er war nie richtig fit!"

Leipzig - Seit Donnerstag ist klar, dass Eljif Elmas (25) in der Rückrunde nicht mehr für RB Leipzig aktiv sein wird, sondern sich dem FC Turin in Italien leihweise anschließt. Die Gelegenheit für Trainer Marco Rose (48), ein durchaus hartes Fazit zu ziehen.

Eljif Elmas (25) hat RB Leipzig leihweise zum FC Turin verlassen. © Picture Point / Roger Petzsche

"Irgendwie wünsche ich ihm echt, dass der Knoten dort platzt, weil Eljif ist ein guter Junge. Für mich als Trainer war in dem Jahr, wo er hier war, aber klar: Er war nie richtig fit! Nie in der richtigen körperlichen Verfassung, wo ich sage, das berechtigt dazu, regelmäßig zu spielen", so der Coach am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel am Samstagabend bei Union Berlin (18.30 Uhr/Sky).

In dieser Saison stand Elmas wettbewerbsübergreifend nur sechs Mal auf dem Platz, spielte dabei insgesamt nicht einmal 90 Minuten.

Die knallharte Rose-Abrechnung: "Es war ja augenscheinlich! In seinem ersten Spiel von Anfang an musste ich ihn nach 45 Minuten rausnehmen. Wir haben Vorbereitungsspiele gehabt, wo ich ihn vor der Pause rausnehmen musste. Das ist auf der einen Seite schade, weil wir haben lange viel probiert und getan. Und auf der anderen Seite ist es für mich als Trainer aber auch wichtig, Verlässlichkeit zu haben. Beständigkeit, was Leistungsvermögen betrifft."

Rumms! Diese Worte schmerzen den Nordmazedonier sicher sehr. 24 Millionen Euro überwies RB mit großen Erwartungen Anfang 2024 nach Neapel. Elmas konnte sie nie erfüllen.