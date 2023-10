RB Leipzigs Sportdirektor Schröder zu Eberl-Rauswurf: "Ist jetzt klar, dass ich das nicht kommentiere!"

Leipzig - Der Rauswurf von Max Eberl (50) bei RB Leipzig in der vergangenen Woche hat große Wellen geschlagen. Als Begründung nannten die Sachsen "das fehlende Commitment zum Verein", das beim 50-Jährigen gefehlt habe. Nun hat sich der Mann dazu geäußert, der in den zurückliegenden Wochen wohl am meisten mit Eberl unterwegs war.