Timo Werner bekommt schon wieder heftigen Schlag ab: "Lächerlich!"

Immer wieder wird der Stürmer heftig kritisiert. Mit Blick auf seine Statistik aber nicht verwunderlich. In der laufenden Saison schaffte es der Angreifer wettbewerbsübergreifend gerade mal auf 350 Einsatzminuten.

Werners Coach Ange Postecoglou (59) glaubt, dass der Stürmer wieder zu alter Stärke finden wird. © GLYN KIRK / AFP

Bis zum nächsten Sommer ist Werner noch an die Spurs ausgeliehen. Ein Weg zurück nach Leipzig scheint komplett ausgeschlossen zu sein.

Sowieso hofft man aber auf der Insel, dass der 28-Jährige wirklich zu alter Stärke zurückfinden wird. Mut macht das Beispiel von Werners Mannschaftskamerad Brennan Johnson (23), der zuletzt auch heftiger Kritik ausgesetzt war und dann plötzlich fünf Spiele in Serie traf.

Postecoglou: "So ist es in dieser Welt. Wir denken nur: 'Er hat zwei Chancen vergeben, also ist er hoffnungslos.' Nein, er ist nicht hoffnungslos. Alle Fußballer auf diesem Niveau sind sehr, sehr gute Spieler."