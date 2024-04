RB Leipzigs Trainingslager-Plan steht: Wohin es geht - Auf welche Ikone die Sachsen treffen

RB Leipzig wird erstmals in der 15-jährigen Vereinsgeschichte ein Trainingslager außerhalb Europas absolvieren.

Von Michi Heymann

Leipzig - In Vorbereitung auf die kommende Spielzeit wird RB Leipzig auch in diesem Jahr ein Trainingslager absolvieren - erstmals außerhalb Europas! Im Rahmen der US-Tour werden Trainer Marco Rose (47) und sein Team vom 28. Juli bis 4. August ihr "Base Camp" in der Akademie der New York Red Bulls in Whippany (New Jersey) beziehen.

Visualisiert: Eine New Yorker U-Bahn-Station weist aufs Testspiel RB Leipzig gegen Aston Villa hin. © RB Leipzig "Durch unsere zahlreichen internationalen Auftritte in den vergangenen Jahren und auch durch die EM 2024 haben wir die Fußball-Welt wieder nach Leipzig gebracht – und nun bringen wir Leipzig in die Welt! Dabei werden wir die gute und besondere Verbindung nach New York für uns nutzen und auch in den kommenden Jahren nachhaltig stärken", so Johann Plenge (39), Geschäftsführer bei den Rasenballern. Das Trainingslager in Amerika gewählt zu haben, sei ein "wichtiger Schritt" gewesen, da die Bundesliga in den USA einen besonderen Ruf genieße. Spannend: Am 31. Juli steht auch schon der erste Härtetest fest. Dann geht es gegen Premier-League-Klub Aston Villa. Ein weiteres Spiel ist noch in Planung. RB Leipzig Bleibt Xavi tatsächlich bei RB Leipzig? Was Marco Rose jetzt von seinen Bossen erwartet Sportdirektor Rouven Schröder (48): "Unser Trainerteam und unsere Spieler können sich auf ein hochprofessionelles Trainingslager mit zwei Testspielen gegen ambitionierte Gegner freuen. Gerade im Hinblick auf die WM 2026 sind die USA einer der spannendsten Sportmärkte weltweit, die Begeisterung für den Fußball steigt zunehmend."

