Forsbergs Traumabschied von RB Leipzig bekommt plötzlich tiefe Kratzer!

Tränenreicher Abschied in der Red Bull Arena. Im Dezember absolvierte Emil Forsberg (32, M.) sein letztes Heimspiel für RB Leipzig. © Picture Point / Roger Petzsche

So viele Fans auch überrascht waren vom plötzlichen Abschied, so logisch erschien der Schritt zu den New York Red Bulls letztlich. Als neuer Kapitän unter Trainer Sandro Schwarz (45) konnte der Schwede noch einmal in einer ganz anderen Liga zeigen, was in ihm steckt.

Bei den Sachsen hingegen spielte er immer öfter nur die zweite Geige - eine Besserung war nicht in Sicht.

Doch erst im Nachgang wurde jetzt deutlich, dass der Trip in die USA nur halb gewollt war. Forsberg wäre gern in Leipzig geblieben: "Das war mein Ziel und das meines Beraters Hasan Cetinkaya, als wir im Sommer mit dem Verein über eine Verlängerung gesprochen haben. Ich wollte unbedingt bleiben, wollte aber eine Perspektive über 2025 hinaus", sagte Forsberg der "Sport Bild".

Dann habe der ehemalige Sportchef Max Eberl (50) aber dazwischengefunkt und ihm "ein Angebot gemacht, das für mich nicht wertschätzend war. Ich wollte nicht mehr verdienen, hätte sogar etwas weniger Gehalt akzeptiert. Aber dann sollte ich auf 50 Prozent verzichten. Ich fühlte mich nicht respektiert", so die harten Worte des Mittelfeldstars.

Ein Abschied also, der nicht hätte sein müssen. Und jetzt auch noch seine Ehe zerstört?