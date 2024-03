RB-Star Xavi wünscht sich Mode-Revolution für die Bundesliga!

Zwei Spieler von RB Leipzig wünschen sich für die Zukunft eine Mode-Revolution in der Bundesliga.

Von Michi Heymann

Leipzig - Ab der kommenden Saison hat RB Leipzig einen neuen Ausrüster. Alle Teams aus dem Männer-, Frauen-, Nachwuchs- und eSports-Bereich sowie die Fußballschule bekommen in Zukunft ihre Sachen von PUMA. Offensivstar Xavi Simons (20) äußerte sich nun auf einem Event des Sportartikelherstellers, was sich modisch in Zukunft vielleicht noch ändern könnte.

RB Leipzigs Xavi Simons (20) würde gern an Spieltagen und bei offiziellen Klubterminen seine eigene Kleidung tragen dürfen. © PICTURE POINT / S. Sonntag Dabei geht der Blick nach Amerika: dort dürfen die Stars der NFL, NBA und MLS an den Spieltagen ihre eigene Kleidung tragen und müssen nicht wie in Deutschland im Vereins-Outfit erscheinen. "Ich finde es echt cool, weil ein eigener Style immer auch eine Möglichkeit ist, sich selbst auszudrücken. Die Menschen lernen dich dadurch ein bisschen besser kennen. Es wäre Wahnsinn, wenn wir das auch beim Fußball hätten. Das würde ich sehr gut finden", so Xavi, der zwar selbst keinen eigenen Stylisten hat, trotzdem sehr auf sein Äußeres achtet. Der 20-Jährige: "An Spieltagen ziehe ich mich gerne auffällig an. Wir haben zwar einen Dresscode vom Hotel zum Stadion, aber ich habe ja noch den Weg von zu Hause zum Klub." Xavi fordert Mode-Revolution! In den USA werden die Outfits der Akteure jede Woche neu zelebriert. Bei der Ankunft in den Stadien wimmelt es nur so vor Paparazzi. Auch hierzulande würden die Spieler-Outfits vermutlich große Aufmerksamkeit bekommen.

Auch andere Spieler von RB Leipzig wünschen sich Mode-Veränderung

Auch Leipzigs Verteidiger Castello Lukeba (21) würde sich über eine Mode-Revolution freuen. © PICTURE POINT / S. Sonntag Xavi, der im kommenden Sommer aber möglicherweise die Bundesliga verlässt, steht mit seinem Wunsch nicht allein da. Sein Leipziger Mitspieler Castello Lukeba (21) sieht es ähnlich. "Jeder kennt mich nur als Fußballer, aber ich will nicht darauf reduziert werden. Ich will meinen Fans auch zeigen, was mich interessiert. Manche sagen vielleicht, dass ich mich dann nicht genug auf Fußball konzentriere. Aber das stimmt nicht. Fußball hat für mich Priorität, aber wenn NBA-Spieler Basketball und Mode kombinieren können, dann bin ich mir sicher, dass mir das auch gelingt", so der Verteidiger zuletzt bei "Bild". Ob sich aber tatsächlich schnell etwas an der Kleiderordnung ändert, ist fraglich.