RB-Trainer Werner zum kommenden Gegner: "Der Beste seit Bayern"

Leipzig - RB-Trainer Ole Werner (37) erwartet eine schwere Aufgabe gegen die Stuttgarter. Er merkt auch beim Training, wie wichtig das Spiel der Mannschaft ist. Immerhin gab es zuletzt vier Niederlagen gegen den VfB.

Ein Sieg für RB im Spiel gegen Stuttgart würde für Trainer Ole Werner (37) auch einen Startrekord bedeuten. (Archivbild) © Harry Langer/dpa

Der mögliche Startrekord interessiert Werner relativ wenig. Ihm sind der nächste Entwicklungsschritt und ein beherzter Auftritt von RB Leipzig im Bundesliga-Spitzenspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den Tabellendritten VfB Stuttgart wichtiger.

"Es wartet ein Gegner, der in meinen Augen der Beste ist seit Bayern. Es ist ein Spiel, welches sich in den kleinen Momenten entscheiden könnte. Beide Mannschaften sind in einem guten Rhythmus und in einem guten Flow", sagte der RB-Cheftrainer.



Nach drei Bundesliga-Niederlagen hintereinander gegen die Schwaben, die zudem auch noch im DFB-Pokal die Leipziger in der Vorsaison im Halbfinale ausgeschaltet hatten, bemerkt Werner auch im Team die Wichtigkeit vor dem Duell.

"Uns erwartet ein echtes Spitzenspiel, es bleibt kein Raum für Fehler. Wir hatten eine sehr hohe Aufmerksamkeit auf dem Trainingsplatz. Die Spieler wissen, worum es geht", sagte Werner, der keine Vergleiche zu früheren Spielen ziehen möchte: "Dafür hat sich bei uns zu viel verändert."