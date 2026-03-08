Neue Entwicklung! So steht es um RB Leipzigs Wunschspieler
Leipzig - Dass Rocco Reitz (23) von Borussia Mönchengladbach ganz weit oben auf der Wunschliste von RB Leipzig steht, ist kein Geheimnis mehr. Seit Wochen wird über einen möglichen Transfer berichtet. Nun gibt es neue Entwicklungen.
Laut "Sky" wurde inzwischen eine mündliche Einigung zwischen dem Spieler und den Roten Bullen erzielt.
Reitz soll der Nachfolger von Xaver Schlager (28) werden, der die Rasenballer im Sommer in noch unbekannte Richtung verlassen wird.
Der Gladbacher soll dann zukünftig die tragende Rolle im Mittelfeld der Leipziger spielen, bekommt dafür einen wohl gut dotierten Vertrag bis 2031.
Final entschieden ist aber natürlich noch nichts. Es liegt jetzt an den Klubs, eine passende Einigung zu finden.
Reitz hat eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, dürfte für 25 bis 28 Millionen Euro gehen, ohne dass die Fohlen dagegen groß etwas tun könnten.
So viel Geld möchten die Sachsen aber möglichst nicht zahlen, sondern den Preis in den nächsten Wochen noch etwas drücken.
Spannend, ob sich Gladbach darauf einlässt. Da die Roten Bullen aber eine schnelle Lösung bevorzugen, könnte es womöglich noch auf beiden Seiten Zugeständnisse geben.
Rocco Reitz ein ganz wichtiger Baustein in der Mannschaft von Borussia Mönchengladbach
Reitz jedenfalls scheint sich sicher zu sein, dass er seine langfristige Zukunft in Sachsen sieht. Sein Abschied wird Gladbach wohl aber ziemlich wehtun. Seit 2020 im Trikot der Fohlen, verpasste er in dieser Spielzeit lediglich eine Partie wegen einer Gelbsperre und war sonst immer einsatzbereit. Durchaus ein Pluspunkt, auch im Vergleich zum verletzungsanfälligen Schlager.
Am vergangenen Freitag beim 1:4 gegen den FC Bayern München flog er allerdings mit glatt Rot wegen einer Notbremse in der 55. Minute vom Feld und wird den Fohlen mindestens auch im nächsten Spiel fehlen.
Titelfoto: Harry Langer/dpa