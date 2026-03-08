Neue Entwicklung! So steht es um RB Leipzigs Wunschspieler

Leipzig - Dass Rocco Reitz (23) von Borussia Mönchengladbach ganz weit oben auf der Wunschliste von RB Leipzig steht, ist kein Geheimnis mehr . Seit Wochen wird über einen möglichen Transfer berichtet. Nun gibt es neue Entwicklungen.

Rocco Reitz (23, l.) soll eine mündliche Einigung mit RB Leipzig bezüglich eines Wechsels erzielt haben. © Harry Langer/dpa

Laut "Sky" wurde inzwischen eine mündliche Einigung zwischen dem Spieler und den Roten Bullen erzielt.

Reitz soll der Nachfolger von Xaver Schlager (28) werden, der die Rasenballer im Sommer in noch unbekannte Richtung verlassen wird.

Der Gladbacher soll dann zukünftig die tragende Rolle im Mittelfeld der Leipziger spielen, bekommt dafür einen wohl gut dotierten Vertrag bis 2031.

Final entschieden ist aber natürlich noch nichts. Es liegt jetzt an den Klubs, eine passende Einigung zu finden.

Reitz hat eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, dürfte für 25 bis 28 Millionen Euro gehen, ohne dass die Fohlen dagegen groß etwas tun könnten.

So viel Geld möchten die Sachsen aber möglichst nicht zahlen, sondern den Preis in den nächsten Wochen noch etwas drücken.

Spannend, ob sich Gladbach darauf einlässt. Da die Roten Bullen aber eine schnelle Lösung bevorzugen, könnte es womöglich noch auf beiden Seiten Zugeständnisse geben.