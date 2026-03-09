Tour direkt nach Saison-Ende, Partie gegen Spitzenteam: RB Leipzig reist erstmals in dieses Land

Leipzig - RB Leipzig ist wieder international unterwegs - zumindest auf Promotion-Tour. Unmittelbar nach dieser Saison reisen die Sachsen erstmals zur sogenannten Post-Season-Tour nach Südafrika.

Etwas mehr als eine Woche nach dem vorigen Bundesligaspieltag wird RB Leipzig im Mai auf eine Tour gehen. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Das teilte der Bundesligist am Montag mit. Unter dem Namen "RE KAOFELA" (zu Deutsch: alle zusammen) gastieren die Roten Bullen vom 26. bis 30. Mai 2026 in Johannesburg.

Höhepunkt der Reise wird ein Testspiel gegen das südafrikanische Spitzenteam und den Meister der Premier League Südafrika, Mamelodi Sundowns, am 29. Mai 2026 in Pretoria werden.

Weiterhin plant der Klub nach eigenen Angaben zahlreiche Aktivierungen und Aktivitäten mit Red Bull, Puma, Tudor und weiteren Partnern in der Region.

Johann Plenge (40), Geschäftsführer bei den Rasenballern: "Südafrika ist für RB Leipzig und die Bundesliga ein besonders spannender Fußballmarkt und eine kulturell beeindruckende Destination. Die Leidenschaft, mit der hier Fußball gelebt wird, passt perfekt zu unserem Ziel, Menschen weltweit für uns, unsere intensive und offensive Spielidee sowie unseren Fußball zu begeistern. Wir tragen die Farben unseres Klubs und unserer Stadt hinaus in die Welt und möchten bestmögliche Leipzig-Botschafter sein."

Und weiter: "Für uns ist diese Reise eine wertvolle Gelegenheit, mit südafrikanischen Fans in Kontakt zu kommen, Einblicke in die lokale Fußballkultur zu gewinnen und unsere internationale Identität weiter auszubauen."