Erst Samstagmorgen zurück: Krasses Reise-Chaos bei RB Leipzig!

Neben dem verpassten Sieg mussten die Spieler von RB Leipzig auch noch die lange Rückreise ertragen. © Imago / Jan Huebner

Nach Informationen von "Bild" standen die Sachsen kurz nach Mitternacht schon auf dem Rollfeld, als der Flug wegen technischer Probleme gestrichen werden musste.

Die deutlich langsamere Alternative: Die Rasenballer mussten mit dem Bus zurück und landeten entsprechend erst am Samstagmorgen in Leipzig.

Das kommt irgendwie bekannt vor? Erst vor zwei Wochen passierte das Gleiche in Heidenheim und statt mit dem Flieger ging es über 400 Kilometer auf die Autobahn.

Diese Umstände sind definitiv nicht Champions League! Vielleicht spielten die Roten Bullen am Freitag auch deshalb nicht ihren besten Fußball, weil schon die Hinreise nicht optimal verlief.

Am Donnerstag wollte RB schon mit dem Flieger nach Sinsheim abheben, doch der Flug wurde aufgrund einer Sturmwarnung gestrichen. Da waren aber die Kicker auch schon am Airport und mussten dann wieder zurück in ihre Wohnungen, bevor es dann Freitagmorgen losging. Absolut suboptimal.