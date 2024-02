Rote Karte gegen Union Berlin unberechtigt? RB Leipzigs Abwehrboss: "Ist schon hart!"

Leipzig - RB Leipzig hat am Sonntagabend mit 2:0 Union Berlin besiegt. Die Rote Karte gegen Kapitän Christopher Trimmel (36) knapp 20 Minuten vor dem Ende verhinderte jedes letzte Aufbäumen der Eisernen. Eine zu harte Entscheidung von Schiedsrichter Marco Fritz (46)?

Die Szene, die zur Roten Karte führte: Christopher Trimmel (36) grätschte RB Leipzigs David Raum (25) von hinten in die Beine. © imago/Jan Huebner

Einer der Angriffsversuche der Gäste scheiterte in der 73. Minute zum wiederholten Mal schon frühzeitig. Über die linke Seite startete David Raum (25) einen Konter. Trimmel versuchte einzugreifen, kam deutlich zu spät und traf den deutschen Nationalspieler per Grätsche von hinten auf Knöchelhöhe.

Fritz überlegte gar nicht erst und zeigte zum Leidwesen der Hauptstädter direkt den Roten Karton. Da half auch alles Meckern von Trimmels Mannschaftskollegen nichts: Der VAR schaltete sich nicht mehr ein.

Im Nachgang der Partie wurde aber dann doch noch kräftig über die Entscheidung diskutiert. Für "DAZN"-Experte Sebastian Kneißl (41) war es nach mehrmaliger Sichtung der TV-Bilder eher "Dunkel-Gelb". Der Platzverweis wäre demnach zu hart gewesen.

Der Meinung ist auch ausgerechnet Leipzigs Abwehrboss Willi Orban (31), der nach sehr langer Verletzungspause gegen die Eisernen sein Startelfdebüt gab und die zuletzt sehr wacklige Hintermannschaft der Sachsen gut zusammenhielt.

"Für mich ist es schon eine sehr harte Rote Karte", so der 31-Jährige. "Ehrlicherweise ist es natürlich für uns super in dem Spiel gewesen, danach war das Spiel so gut wie durch. Aber ist schon ne harte Rote Karte, muss man ehrlicherweise sagen."