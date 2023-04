Schießt RB Leipzig heute Hertha wieder ab? "Werden uns die Zähne ausbeißen"

Leipzig/Berlin - Für rund zwei Stunden wird die Freundschaft zwischen Marco Rose (46) und Sandro Schwarz (44) am Samstagabend ruhen. Mit ihren Teams RB Leipzig und Hertha BSC wollen und müssen die Trainer-Kumpels im Bundesliga-Topspiel (18.30 Uhr/Sky) möglichst einen Dreier holen, um die komplett unterschiedlichen Ziele zu erreichen. Vieles spricht dabei für die Sachsen.

Im Februar 2022 siegte RB Leipzig zuletzt 6:1 bei Hertha BSC. © Picture Point/S. Sonntag

Ab 18.30 Uhr ist der Pokal-Halbfinalist zu Gast bei Hertha und will dort weitermachen, wo er in den vergangenen Jahren aufgehört hat. Mit Toren im Olympiastadion. Mit sehr vielen Toren.

Satte 26 Mal trafen die Roten Bullen in den sechs Auswärtsspielen seit dem Aufstieg 2016, die sie allesamt gewinnen konnten. Das macht im Schnitt mehr als vier Buden pro Partie. Auch insgesamt zählt die Alte Dame zu den absoluten Lieblingsgegnern der Leipziger: Elf Siege aus 13 Aufeinandertreffen stehen in der Statistik bei 48:14 Toren.

In der Hinrunde setzte man sich in der Red Bull Arena nach 3:0-Halbzeitführung knapp mit 3:2 durch und macht sich dank des beeindruckenden 2:0-Erfolgs im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund am Mittwoch mit ordentlich Rückenwind auf zur kürzesten Auswärtsfahrt der Saison.

Die Hertha holte aus den vergangenen vier Spielen zwar nur zwei Punkte und ist als Sechzehnter im Keller gefangen. Vier ihrer fünf Saisonsiege wurden allerdings im Olympiastadion eingefahren, zuletzt blieb man hier dreimal ungeschlagen. Und auswärts ist RB nur Mittelmaß.