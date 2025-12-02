Schmerzhafter Ausfall für RB Leipzig vor Magdeburg-Spiel
Leipzig - Sichere Sache oder Pokalüberraschung? Das ist die Frage am Dienstagabend, wenn RB Leipzig Zweitligist 1. FC Magdeburg in der Red Bull Arena empfängt. Spannend wird auch sein, wie viele Gästefans am Ende nach Sachsen gekommen sind.
Bei der Rasenball-Aufstellung gab es jedenfalls schon ein paar Überraschungen.
Johan Bakayoko musste kurzfristig passen, hat muskuläre Beschwerden. Zudem ist inzwischen klar, dass Ridle Baku mindestens vier Wochen fehlen wird.
Trainer Ole Werner setzt stattdessen auf Ezechiel Banzuzi und Yan Diomande in der Startelf.
Die Aufstellungen:
RB Leipzig: Vandevoordt - Klostermann, Orban, Lukeba, Raum - Seiwald, Banzuzi, Baumgartner - Diomande, Harder, Nusa
1. FC Magdeburg: Reimann - L. Musonda, Mathisen, Tob. Müller, Nollenberger - Gnaka, F. Michel, Ulrich, Pesch, Atik - Zukowski
Wer wird das Duell am Dienstagabend am Ende für sich entscheiden können? Kann der Underdog den Favoriten vielleicht ja doch ärgern? TAG24 bleibt für Euch am Ball.
