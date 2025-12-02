Schmerzhafter Ausfall für RB Leipzig vor Magdeburg-Spiel

Leipzig - Sichere Sache oder Pokalüberraschung ? Das ist die Frage am Dienstagabend, wenn RB Leipzig Zweitligist 1. FC Magdeburg in der Red Bull Arena empfängt. Spannend wird auch sein, wie viele Gästefans am Ende nach Sachsen gekommen sind.

Johan Bakayoko fällt kurzfristig aus und wird RB Leipzig fehlen. © PICTURE POINT , Fotograf: Juergen Fromme

Bei der Rasenball-Aufstellung gab es jedenfalls schon ein paar Überraschungen.

Johan Bakayoko musste kurzfristig passen, hat muskuläre Beschwerden. Zudem ist inzwischen klar, dass Ridle Baku mindestens vier Wochen fehlen wird.

Trainer Ole Werner setzt stattdessen auf Ezechiel Banzuzi und Yan Diomande in der Startelf.

Die Aufstellungen:

RB Leipzig: Vandevoordt - Klostermann, Orban, Lukeba, Raum - Seiwald, Banzuzi, Baumgartner - Diomande, Harder, Nusa

1. FC Magdeburg: Reimann - L. Musonda, Mathisen, Tob. Müller, Nollenberger - Gnaka, F. Michel, Ulrich, Pesch, Atik - Zukowski