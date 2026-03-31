Will Domenico Tedesco einen Noch-RB-Stürmer?

Istanbul/Turin - Seit Mitte 2025 trainiert Domenico Tedesco (40), der 38 Spiele an der Seitenlinie bei RB Leipzig stand, nun schon recht erfolgreich Fenerbahce Istanbul. Für die kommende Saison hat sich der Deutsch-Italiener offenbar einen alten Bekannten als Transferziel herausgesucht.

Lois Openda (26) kommt bei Juventus Turin nicht in die Spur. Wechselt der Noch-Stürmer von RB Leipzig jetzt in die Türkei? © NICOLAS TUCAT / AFP

Laut einem Bericht von "Tuttosport" soll sich Lois Openda (26), der offiziell noch zu den Roten Bullen gehört, dem aktuell Zweitplatzierten der türkischen Süper Lig anschließen.

Tedesco und Openda kennen sich gut. Zwei Jahre lang coachte der 40-Jährige die belgische Nationalmannschaft, wo der Stürmer unter ihm allerdings nicht so wirklich erfolgreich aufspielen konnte.

Trotzdem scheint der Trainer großes Interesse an einer Verpflichtung zu haben. Der Deal könnte sich allerdings kompliziert gestalten.

Bei seinem aktuellen Leih-Verein Juventus Turin kommt der Angreifer überhaupt nicht in die Spur. In wettbewerbsübergreifend 33 Einsätzen gelangen dem Belgier gerade einmal zwei mickrige Törchen.

Die Italiener würden Openda daher wohl definitiv nicht kaufen wollen - wenn sie es nicht müssten. Denn im Leih-Vertrag mit RB ist festgelegt, dass eine um die 40 Millionen Euro teure Kaufpflicht greift, sollte die Alte Dame am Ende der Saison wenigstens auf dem 10. Platz stehen.

Mehr als unwahrscheinlich, dass "Juve", aktuell Fünfter in der Serie A, das nicht schafft.