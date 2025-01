12.01.2025 08:12 696 "Sehr, sehr eng!": RB Leipzig gegen Bremen ist mehr Kampf um Europa, als viele denken

RB Leipzig empfängt am Sonntagnachmittag in der Bundesliga Werder Bremen. Die Norddeutschen könnten an den Sachsen vorbeiziehen.

Von Michi Heymann

Leipzig - Das Rennen um die Champions-League-Plätze geht in die nächste Runde! Werder Bremen ist Sonntagnachmittag (15.30 Uhr/DAZN) bei RB Leipzig zu Gast. Die Norddeutschen hatten vor der Winterpause einen echten Lauf und sind den Rasenballern gefährlich nahegekommen! Beide sind damit zu direkten Kontrahenten um Europapokal-Plätzen geworden. Beim letzten Aufeinandertreffen zwischen RB Leipzig und Werder Bremen gab es ein 1:1 in der Red Bull Arena. © Hendrik Schmidt/dpa "Wir sind Tabellenvierter und hinter uns ist es sehr, sehr eng – unter anderem zwei Punkte hinter uns mit Werder. Sie haben gegen und auch mit dem Ball klare Abläufe, sind sehr eingespielt. Sie spielen sehr intensiv, sehr vertikal. Es ist im Umschalten mit die beste – oder sogar die beste – Mannschaft der Bundesliga. Da kommt eine anständige Portion Arbeit auf uns zu", warnte Trainer Marco Rose (48) deshalb am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem kommenden Gegner. Die Roten Bullen wollen den Anschluss nach ganz oben nicht verlieren. Beim FC Bayern München setzte es im Dezember zum Abschluss noch eine deftige 1:5-Klatsche. Die Fans wollen Wiedergutmachung: "Wir müssen aufmerksam sein, dagegenhalten und versuchen, unser Spiel durchzubringen. Es ist ein Heimspiel und so wollen wir auch auftreten", meinte Rose. RB Leipzig Spannender Leih-Tausch bei RB Leipzig! Youngster wechselt zu altem Bekannten Gut aus Sicht der Sachsen: Der Kader wird langsam wieder breiter. Xavi Simons (21) und David Raum (26) sind zurück und könnten in der Startelf stehen. Xaver Schlager (27) wird hingegen vermutlich wieder ausfallen. Neuzugang Ridle Baku (26) sei laut Rose niemand für die erste Elf. Möglicherweise wird er gegen Bremen aber schon ein paar Minuten bekommen. Werder Bremen wieder mit Marvin Ducksch gegen RB Leipzig Marvin Ducksch (30) steht Werder Bremen nach einem Eingriff wieder zur Verfügung. © Carmen Jaspersen/dpa Doch nicht nur die Roten Bullen freuen sich über Rückkehrer. Die Werderaner können wieder mit Marvin Ducksch (30) planen, der sich einem Eingriff an der Schilddrüse unterzogen hatte. "Marvin hat ja nicht so viel verpasst, von daher ist er fit", sagte Werder-Coach Ole Werner (36) vor der Begegnung beim Champions-League-Teilnehmer. Die Bremer rechnen sich durchaus etwas in Leipzig aus. RB Leipzig Klopp nicht nur Rose-Helfer bei RB Leipzig: "Deswegen nennt er sich ja auch Global-Irgendwas" Werner: "Wir sind selbstbewusst und trauen uns zu, da ein gutes Spiel zu machen. Und wenn man ein gutes Spiel macht, dann kann man in der Bundesliga auch jedes Spiel gewinnen." Tabelle 1. Bundesliga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 FC Bayern München 16 48:13 39 2 Bayer 04 Leverkusen 16 40:23 35 3 Eintracht Frankfurt 16 36:23 30 4 1. FSV Mainz 05 16 30:20 28 5 RB Leipzig 15 24:20 27 6 SC Freiburg 16 24:26 27 7 Borussia Dortmund 16 30:25 25 8 SV Werder Bremen 15 26:25 25 9 VfL Wolfsburg 16 33:28 24 10 Borussia Mönchengladbach 16 25:21 24 11 VfB Stuttgart 15 29:25 23 12 1. FC Union Berlin 16 13:22 16 13 FC Augsburg 15 17:32 16 14 FC St. Pauli 16 12:20 14 15 TSG 1899 Hoffenheim 16 20:29 14 16 1. FC Heidenheim 16 20:33 13 17 Holstein Kiel 16 21:41 8 18 VfL Bochum 1848 16 14:36 8 Die Tabelle der Bundesliga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Deutscher Meister. Wer auf den Rängen 17 und 18 steht, steigt in die 2. Bundesliga ab. Der drittletzte Platz (Position 16) darf in der sogenannten Relegation um den Klassenerhalt spielen. Der Gegner ist der Drittplatzierte der 2. Bundesliga.

Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa