So hat man Jürgen Klopp noch nie gesehen

Leipzig/São Paulo - Schon wieder knapp einen Monat ist es her, dass Jürgen Klopp (57) seinen Job als Head of Global Soccer bei Red Bull aufgenommen hat . Jetzt gibt es erste Aufnahmen, die ihn auch im passenden Outfit zeigen.

Seit 1. Januar ist Jürgen Klopp (57) als Head of Global Soccer bei Red Bull aktiv. © Jan Woitas/dpa

In dieser Woche ist der ehemalige Fußballlehrer zusammen mit Mario Gomez (39, Technischer Direktor) und Zsolt Löw (45, Head of Soccer Development) im brasilianischen São Paulo unterwegs.

Dort besucht das Trio den Red-Bull-Klub Bragantino. Auf dem offiziellen Instagram-Account des Schwestervereins gab es dann auch die passenden Aufnahmen - mit Kloppo im RB-Trikot und mit RB-Mütze!

Es sind die ersten Bilder des ehemaligen Trainers von Borussia Dortmund und des FC Liverpool im klassischen Red-Bull-Stil - sicherlich aber nicht die letzten.

Ende der Woche reisen die RB-Verantwortlichen weiter in die USA zu den New York Red Bulls und danach nach Tokio zum japanischen Klub Omiya Ardija. Auch dort wird es sicherlich passende Trikots für Fotoshootings geben.

Doch vorher wird natürlich Fußball geschaut und viele Gespräche geführt. Am Dienstag kickte Bragantino gegen Palmeiras. Am Freitag folgt noch eine Partie gegen Novorizontino, wo Klopp auch dabei sein wird. Außerdem auf dem Reiseplan: Eine Besichtigung des Performance- und Entwicklungszentrums (CPD) in Atibaia.