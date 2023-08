Social Media, Spitznamen, Freundeskreis: So krass scoutet RB Leipzig seine Talente

Leipzig - Mit Castello Lukeba (20) präsentierte RB Leipzig jüngst Neuzugang Nummer neun für die achte Bundesliga-Saison in Folge. Nicht nur der Franzose, auch alle anderen Newcomer durchliefen im Vorfeld der Verpflichtung ein strenges Scouting-System, über das Sportdirektor Rouven Schröder (47) nun sprach.

Haben ihre Augen und Ohren immer offen: Sportkoordinator Felix Krüger (2.v.l.), Sportdirektor Rouven Schröder (2.v.r.) und Sportgeschäftsführer Max Eberl (r.) neben Co-Trainer Frank Geideck. © Picture Point/Gabor Krieg

"Da sind viele Dinge, die zusammenkommen: Reports, Datenanalysen, Persönlichkeitsstrukturen, die überprüft werden. Das ist sehr, sehr kleinschichtig und der Prozess dauert wirklich lange", so Schröder in der ZDF-Sendung "Bolzplatz". "Die Zeit nehmen wir uns aber auch, weil wir wissen, wenn wir das Geld einsetzen, möchten wir relativ sicher sein, was wir bekommen."

Teil des Scoutings ist auch ein Charaktertest. Auf den legt der Titelverteidiger im DFB-Pokal offenbar deutlich mehr Augenmerk als die Konkurrenz.

"Man kann eine Persönlichkeitsstudie über mehrere Seiten anbringen, vom Spitznamen bis Freundeskreis, Social Media überprüfen - aber auch dann gekoppelt mit dem persönlichen Treffen", erklärt der 47-Jährige, der seit April bei den Roten Bullen arbeitet.

Der frühere sportliche Verantwortliche von Schalke 04, Mainz 05, Werder Bremen und Greuther Fürth sagt zudem, dass 95 Prozent "Verhinderungsscouting" sei. "Also einen Transfer auch auszuschließen oder zu verhindern."