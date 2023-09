"Sollte ihm Aufwind geben!" Kommt jetzt die Werner-Wende bei RB Leipzig?

Mönchengladbach - RB Leipzig hat sich am Samstag bei Borussia Mönchengladbach richtig schwergetan. Die Beine waren nach der harten Champions-League-Woche noch sichtlich müde. Nach 70 Minuten wechselte Trainer Marco Rose (47) mit Timo Werner (27) einen Stürmer ein, der noch frisch war, weil er in letzter Zeit nicht allzu oft auf dem Platz stand. Was folgte, könnte nun eine Wende bedeuten.