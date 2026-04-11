Süßer M&M's-Tausch: David Raum macht kleinen RB-Fan happy

Leipzig - Yan Diomandes (19) 1:0-Siegtreffer in der Schlussphase gegen Borussia Mönchengladbach brachte RB Leipzig am 29. Spieltag weiter in Richtung Champions-League-Quali. Die Story des Spiels gehörte aber dem Bald-Bullen Rocco Reitz (23), der ein unschönes Plakat im Fanblock sah.

Rocco Reitz (23) verlässt Gladbach nach der Saison, geht für rund 20 Millionen Euro nach Leipzig. © David Hammersen/dpa

"Wer das hier will, darf niemals unser Kapitän sein" hatten Gladbach-Anhänger unübersehbar auf ein mehrere Meter langes Banner geschrieben und damit ihre Wut über den Wechsel von Rocco Reitz nach Leipzig bekundet. Für rund 20 Millionen Euro zieht es den Mittelfeldspieler als Ersatz für Xaver Schlager (28) an die Pleiße.

Dass Derartiges auf den bei der Borussia ausgebildeten Reitz zukommt, war Trainer Eugen Polanski (40) seit Verkündung des Wechsels klar. Das Plakat bezeichnet er als "freie Meinungsäußerung. Die Fans haben ein gutes und vernünftiges Recht, so ein Plakat hier hinzuhängen. Ich habe nichts gesehen, was ich extrem verwerflich finden würde. Rocco muss damit leben!"

Das sieht David Raum (27) etwas anders, ist aber auch in einer anderen Position. Der Linksverteidiger wird den 23-Jährigen im Sommer am Cottaweg willkommen heißen und stärkt ihm schon jetzt den Rücken.

"Ich werde den Jungen verteidigen, egal was die Fans machen", sagte er bei DAZN. "Ich kenne den Jungen und weiß, welchen Weg er gegangen ist, wie viel er arbeitet. Er hat sich die Rolle in Gladbach absolut verdient. Er hat gesagt, dass er bis zum Ende alles für Gladbach geben wird - das hat man heute gesehen. Man kann ihm nicht ankreiden, dass er nicht alles gibt!"