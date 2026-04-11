Absolute Extraklasse! Torhüter treibt RB Leipzig in den Wahnsinn - dann kommt Yan!

Leipzig - Torflaute beendet! Nach drei Duellen ohne eigenen Treffer gegen Borussia Mönchengladbach hat RB Leipzig am Samstagnachmittag sein Heimspiel mit 1:0 (0:0) gewonnen. Viele, viele Minuten konnte sich der extrastarke Gäste-Torhüter Moritz Nicolas ins Schaufenster stellen, kurz vor Schluss war es aber passiert.

Yan Diomande (l.) erzielte den Siegtreffer. © Picture Point / Sven Sonntag

Es dauerte nach schier unzähligen Versuchen bis zur 80. Minute, als Christoph Baumgartner auf den kurz vor der Verzweiflung stehenden Yan Diomande passte, der den Ball ins lange Ecke jagte und das Siegtor erzielte.

Fabio Chiarodia hätte postwendend ausgleichen können, doch sein Schuss knallte nur an die Latte (84.).

Zuvor wurde mit einem 19-minütigen Trillerpfeifen-Konzert bei Leipziger Ballbesitz und einem an Rocco Reitz gerichteten "Wer das hier will, darf niemals unser Kapitän sein"-Banner eine sehr unterhaltsame erste Hälfte eingeläutet, in der die Sachsen mehrfach hätten in Führung gehen müssen.

Gleich in der 2. Minute verlor der neu in die Startelf gerückte Lukas Ullrich den Ball an Yan Diomande, der sich für die Seitenverlagerung auf David Raum entschied. Der Linksverteidiger chippte aber nur an den Pfosten.