Absolute Extraklasse! Torhüter treibt RB Leipzig in den Wahnsinn - dann kommt Yan!
Leipzig - Torflaute beendet! Nach drei Duellen ohne eigenen Treffer gegen Borussia Mönchengladbach hat RB Leipzig am Samstagnachmittag sein Heimspiel mit 1:0 (0:0) gewonnen. Viele, viele Minuten konnte sich der extrastarke Gäste-Torhüter Moritz Nicolas ins Schaufenster stellen, kurz vor Schluss war es aber passiert.
Es dauerte nach schier unzähligen Versuchen bis zur 80. Minute, als Christoph Baumgartner auf den kurz vor der Verzweiflung stehenden Yan Diomande passte, der den Ball ins lange Ecke jagte und das Siegtor erzielte.
Fabio Chiarodia hätte postwendend ausgleichen können, doch sein Schuss knallte nur an die Latte (84.).
Zuvor wurde mit einem 19-minütigen Trillerpfeifen-Konzert bei Leipziger Ballbesitz und einem an Rocco Reitz gerichteten "Wer das hier will, darf niemals unser Kapitän sein"-Banner eine sehr unterhaltsame erste Hälfte eingeläutet, in der die Sachsen mehrfach hätten in Führung gehen müssen.
Gleich in der 2. Minute verlor der neu in die Startelf gerückte Lukas Ullrich den Ball an Yan Diomande, der sich für die Seitenverlagerung auf David Raum entschied. Der Linksverteidiger chippte aber nur an den Pfosten.
RB Leipzig verzweifelt am herausragenden Moritz Nicolas
Die dickste Chance gehörte aber Ridle Baku. Der auffällige Raum preschte mit viel Speed in die Box, passte in den Rückraum, wo der Rechtsverteidiger angerauscht kam. Überlegt zog er gegen Moritz Nicolas' Flugrichtung ab, doch der Keeper parierte sensationell mit dem rechten Fuß (11.).
Auch Christoph Baumgartner (13.), erneut Baku (14.), Romulo (19.) und Nicolas Seiwald (36.) wollte das 1:0 einfach nicht gelingen.
Fohlen-Verteidiger Ullrich sah mehrfach derart schlecht aus, dass ihn Trainer Eugen Polanski schon nach einer halben Stunde runternahm. Sein Ersatz Hugo Bolin hatte die beste Gelegenheit zur Gladbacher Führung, seinen Schuss konnte El Chadaille Bitshiabu aber klären (34.).
Das Chancenplus hatten zwar die viermal in den vergangenen fünf Bundesliga-Spielen siegreichen Roten Bullen, einzig in Zählbares ummünzen konnten sie es bis in die Schlussphase nicht.
Weil der Champions-League-Aspirant aus so viel so wenig machte, blieben auch die nach dem 2:2 gegen Heidenheim nach wie vor abstiegsbedrohten Gladbacher im Rennen, konnten letztlich aber keinen Punkt aus der Red Bull Arena zu entführen.
Statistik zum Bundesliga-Spiel RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach
29. Spieltag
RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach 1:0 (0:0)
RB Leipzig: Vandevoordt - Baku (78. Henrichs), Orban, Bitshiabu, Raum - Seiwald (78. Gruda) - Schlager, Baumgartner - Diomande (90.+2 Finkgräfe), Romulo, (66. Bakayoko), Nusa (66. Ouedraogo)
Gladbach: Nicolas - Diks (62. Chiarodia), Elvedi, Sander - Ullrich (33. Bolin), Engelhardt (85. Stöger), Reitz, Scally - Castrop (85, Mohya), Honorat (85. Machino) - Tabakovic
Schiedsrichter: Sascha Stegemann (Niederkassel)
Zuschauer: 47.800 (ausverkauft)
Tore: 1:0 Diamonde (80.)
Gelbe Karten: Baku (4), Seiwald (2), Schlager (5)/ Scally (7)
Titelfoto: Bildmontage: Picture Point / Sven Sonntag