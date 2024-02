Super-Comeback! RB Leipzigs Nachwuchs gelingt große Überraschung in der Youth League

RB Leipzigs U19 ist die Überraschung gelungen.

Der Nachwuchs von RB Leipzig ist in der UEFA Youth League trotz Unterzahl und mit viel Glück erstmals ins Achtelfinale eingezogen.

Die U19 der Sachsen setzte sich am Dienstag in der Zwischenrunde mit 4:2 im Elfmeterschießen beim dänischen Meister FC Midtjylland durch. Den entscheidenden Elfmeter für die Mannschaft von Ex-Profi Sebastian Heidinger (38) verwandelte U17-Weltmeister Winners Osawe.



In der regulären Spielzeit hatte Leipzig erst am Ende der Nachspielzeit durch Jonathan Norboye (90.+5) zum 1:1 ausgeglichen. Mikel Krüger-Johnson (13.) hatte die überlegenen Dänen in Führung geschossen, Leipzigs Tim Köhler (62.) die Gelb-Rote Karte gesehen.

Am Freitag wird die Runde der letzten 16 in der UEFA-Zentrale in Nyon ausgelost. Am 12./13. März wird das Spiel ausgetragen. Leipzig hatte erstmals in der Clubgeschichte die Gruppenphase der Youth League überstanden. Die Spiele der K.o.-Phase werden in nur einer Begegnung entschieden.

Halbfinale und Endspiel werden im Colovray-Stadion in Nyon ausgetragen.