Diese Frau wird neue CEO bei RB Leipzig!

Leipzig - RB Leipzig hat als erster deutscher Profifußballverein eine Frau als CEO eingestellt.

Tatjana Haenni (59) ist ab dem 1. Januar die neue Chefin der RB-Geschäftsführung. © Sebastian Meresman/epa/dpa

Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, wird die 59-jährige Schweizerin Tatjana Haenni ab dem 1. Januar die neue Vorsitzende der Geschäftsführung.

Damit tritt sie in die Fußstapfen von Oliver Mintzlaff (50), der seinen Job beim Bundesligisten Ende 2022 aufgegeben hatte, seitdem aber als CEO der Red Bull GmbH tätig ist.

Der 50-Jährige freut sich auf seine Nachfolgerin, die die Gremien demnach sowohl mit ihrer Expertise als auch mit einer Kombination aus Fachkenntnis, Führungsstärke und strategischem Denken überzeugen konnte, wie es in der offiziellen Mitteilung hieß.

Mintzlaff: "Tatjana Haenni ist ein Teamplayer und wir sind überzeugt, dass sie gemeinsam mit Johann Plenge, Marcel Schäfer, Florian Hopp und dem gesamten Management-Team die nächsten Entwicklungsschritte des Klubs erfolgreich gestalten wird."

In der neuen Struktur wird Johann Plenge (40) zum Stellvertretenden Vorsitzenden der Geschäftsführung befördert. Gemeinsam mit Florian Hopp (Administration) und Marcel Schäfer (Sport) soll die "Weiterentwicklung des Klubs in allen Bereichen" vorangetrieben werden.