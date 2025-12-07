Timo Werner und zwei andere Spieler: Verzichtet RB Leipzig sogar freiwillig auf Geld?

Leipzig - Durch ein spektakuläres 6:0 über Eintracht Frankfurt hat RB Leipzig am Samstagabend den zweiten Rang in der Bundesliga-Tabelle gefestigt. Fast durch die Bank weg zeigten alle eingesetzten Spieler eine überzeugende, geschlossene Leistung. Das macht es für die Ersatzspieler natürlich sehr schwer, sich zurück in den Kader zu kämpfen.

Timo Werner (29) wird RB Leipzig wahrscheinlich schon im Winter verlassen. © Picture Point / Gabor Krieg

Geht es nach einem Bericht der "Sport Bild" ist der Zug für drei Leipziger bereits abgefahren. Demnach sollen Timo Werner (29), Amadou Haidara (27) und Kevin Kampl (35) eher früher als später den Klub verlassen.

Und dafür wollen die Sachsen offenbar sogar einen besonderen Weg gehen.

In der Vergangenheit war der Verein immer erpicht darauf, eigene Akteure noch zu einem Zeitpunkt abzugeben, an dem noch Geld mit ihnen gemacht werden kann.

Im Falle der drei genannten Spieler sind die Rasenballer aber wohl bereit ein Auge zuzudrücken.

Heißt im Klartext: Zeigt ein Klub schon im Winter konkretes Interesse, würde RB wohl auf eine Ablösesumme verzichten, obwohl alle drei Kicker noch bis zum Sommer Vertrag haben.

Der Hintergrund ist schnell erläutert: Leipzig möchte die Spieler von der Gehaltsliste! Gerade Werner verdient exorbitant viel Geld (zehn Millionen Euro im Jahr), obwohl er in der Regel nicht einmal zum Spieltagskader gehört.