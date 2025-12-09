Verletzungs-Pech bei RB Leipzig geht weiter: Nächster Star fällt wochenlang aus

Leipzig - Kurz vor der Winterpause geht es für RB Leipzig um die letzten entscheidenden Punkte, um auch über den Jahreswechsel der erste Bayern -Verfolger zu bleiben. Ausgerechnet jetzt fällt aber der nächste Top-Star aus: Antonio Nusa (20).

Antonia Nusa (20, r.) ging im Zweikampf mit Farès Chaïbi (23) zu Boden. © IMAGO / Nordphoto

Der Norweger hat sich beim 6:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt eine Syndesmoseband-Verletzung im linken Sprunggelenk zugezogen, so der Klub auf seiner Webseite. Das habe eine Untersuchung am Montag bestätigt.

Wie "BILD" berichtete, fehlte er auch bei der Weihnachtsfeier der Roten Bullen, die am Montagabend stattfand.

In der Schlussphase des Topspiels am Samstagabend bekam Nusa einen Schlag gegen den Knöchel. Vermutlich verletzte er sich dabei schwerer.

Am Freitag wird der 20-Jährige nicht mit nach Köpenick zu Union Berlin reisen. Auch sein Einsatz gegen Bayer Leverkusen am 20. Dezember ist unwahrscheinlich. Laut Verein werde Nusa voraussichtlich für den Rest des Jahres ausfallen.