Testspiele, Trainingslager, Saisoneröffnung: Das ist RB Leipzigs Sommerplan

Leipzig - In etwas mehr als zwei Monaten rollt der Ball in der Bundesliga wieder. Bis dahin gibt es noch einige Fragen bei RB Leipzig zu klären. Unter anderem gibt es noch immer keinen neuen Trainer . Zumindest ist aber inzwischen der Sommerfahrplan bekannt.

Alles in Kürze

RB Leipzig hatte nicht gerade einen schönen Saisonabschluss mit der Niederlage gegen den VfB Stuttgart. In der nächsten Spielzeit soll vieles besser laufen. © Picture Point / Roger Petzsche

Am 11. Juli werden die Roten Bullen am Trainingszentrum am Cottaweg erwartet, wo es zur Leistungsdiagnostik geht.

Drei Tage später findet dann schon der offizielle Trainingsauftakt statt. Wer dort alles dabei sein wird, steht komplett in den Sternen.

Viele Spieler wie Xavi Simons (22) oder Benjamin Sesko (21) stehen vor dem Absprung, bleiben aber eventuell bis zum Schließen des Transferfensters noch Rasenballer.

Heißt: Auch beim ersten Testspiel gegen Meuselwitz am 19. Juli um 15.30 Uhr könnten sie durchaus noch das RB-Trikot tragen.

Ob dann Timo Werner (29) und Andre Silva (29) als Gezwungenermaßen-Rückkehrer auch dabei sind?

Der Klub wird vermutlich sehr gut abwägen, wer vom 23. bis 30. Juli mit ins Trainingslager ins baden-württembergische Donaueschingen mit darf. Auch dort soll es Testspiele geben. Die Gegner stehen aber noch nicht fest.