Ticket-Neuheit bei RB Leipzig: 25 Euro und Ihr könntet beste Stadion-Plätze haben!

Leipzig - Spannende Idee! RB Leipzig hat am Freitag eine neue Option vorgestellt, um bei Heimspielen in der Red Bull Arena dabei zu sein. Mit dem neuen "Mystery Seat" haben Fans sogar die Möglichkeit, ausverkaufte Spiele noch besuchen zu können.

Wer sich einen "Mystery Seat" kauft, könnte irgendwo in der Red Bull Arena platziert werden. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Der Clou: "Für nur 25 Euro sichert ihr euch einen Sitzplatz in der Red Bull Arena, ohne vorher zu wissen, wo ihr sitzen werdet", schreiben die Sachsen.

Vom einfachen Sitzplatz der Kategorie 7 bis hin zum Top-Platz der Kategorie 1 auf der Haupttribüne, bei dem man dann eine Ersparnis von satten 59 Euro hätte, kann alles dabei sein.

Die Tickets gehen dabei immer montags vor dem jeweiligen Heimspiel in den Verkauf. Sehr gut: der reguläre Fanbereich gegen den Hamburger Sportverein am 18. Oktober ist schon ausverkauft. Am Montag gehen aber noch 100 "Mystery Seats" in den Verkauf, sodass man bei der Partie doch noch dabei sein könnte.

Man hat durch die neue Option also die Möglichkeit, eigentlich ausverkaufte Spiele doch noch besuchen zu können.

RB setzt dabei darauf, dass quasi bis kurz vor knapp nicht klar ist, wo die Fans genau sitzen werden. Erst eine anderthalbe Stunde vor dem Anpfiff werden die genauen Plätze in der RBL-Ticket-App freigeschaltet.

Um einen zusätzlichen Anreiz zu schaffen, sind übrigens zwei zusammenhängende Tickets möglich. Nicht also, dass der beste Freund am anderen Ende der Red Bull Arena sitzt.