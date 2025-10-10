 1.702

Ticket-Neuheit bei RB Leipzig: 25 Euro und Ihr könntet beste Stadion-Plätze haben!

RB Leipzig hat eine neue Ticket-Innovation vorgestellt. Mit den sogenannten "Mystery Seats" können auch noch ausverkaufte Heimspiele besucht werden.

Von Michi Heymann

Leipzig - Spannende Idee! RB Leipzig hat am Freitag eine neue Option vorgestellt, um bei Heimspielen in der Red Bull Arena dabei zu sein. Mit dem neuen "Mystery Seat" haben Fans sogar die Möglichkeit, ausverkaufte Spiele noch besuchen zu können.

Wer sich einen "Mystery Seat" kauft, könnte irgendwo in der Red Bull Arena platziert werden.  © PICTURE POINT / S. Sonntag

Der Clou: "Für nur 25 Euro sichert ihr euch einen Sitzplatz in der Red Bull Arena, ohne vorher zu wissen, wo ihr sitzen werdet", schreiben die Sachsen.

Vom einfachen Sitzplatz der Kategorie 7 bis hin zum Top-Platz der Kategorie 1 auf der Haupttribüne, bei dem man dann eine Ersparnis von satten 59 Euro hätte, kann alles dabei sein.

Die Tickets gehen dabei immer montags vor dem jeweiligen Heimspiel in den Verkauf. Sehr gut: der reguläre Fanbereich gegen den Hamburger Sportverein am 18. Oktober ist schon ausverkauft. Am Montag gehen aber noch 100 "Mystery Seats" in den Verkauf, sodass man bei der Partie doch noch dabei sein könnte.

Man hat durch die neue Option also die Möglichkeit, eigentlich ausverkaufte Spiele doch noch besuchen zu können.

RB setzt dabei darauf, dass quasi bis kurz vor knapp nicht klar ist, wo die Fans genau sitzen werden. Erst eine anderthalbe Stunde vor dem Anpfiff werden die genauen Plätze in der RBL-Ticket-App freigeschaltet.

Um einen zusätzlichen Anreiz zu schaffen, sind übrigens zwei zusammenhängende Tickets möglich. Nicht also, dass der beste Freund am anderen Ende der Red Bull Arena sitzt.

RB Leipzig hatte ähnliche Idee schon in der Vorsaison

Durch die neue Option gibt es für Fans die Möglichkeit, vielleicht doch noch ein Ticket für ein eigentlich ausverkauftes Spiel zu erhalten.
Durch die neue Option gibt es für Fans die Möglichkeit, vielleicht doch noch ein Ticket für ein eigentlich ausverkauftes Spiel zu erhalten.  © Picture Point / Roger Petzsche

So ganz neu ist die Idee aber nicht. Bereits in der vergangenen Saison probierten die Roten Bullen mit den "IrgendWOW"-Tickets ein ähnliches Prinzip aus.

Beim Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim im April bekamen Fans dadurch auch zufällige Plätze angeboten.

Die Aktion fand offenbar so großen Anklang, dass das Prinzip mit den "Mystery Seats" nun größer aufgefahren und für alle noch ausstehenden Bundesliga-Heimspiele der Saison 2025/26 angeboten wird.

