Denkt RB Leipzig jetzt doch wieder an eine zweite Mannschaft?

Leipzig - Einen Spieler über kurz oder lang aus der Akademie in die erste Mannschaft bringen, das ist eines der großen Ziele von RB Leipzig . David Wagner (53), Nachwuchschef bei den Roten Bullen , trägt die Hauptverantwortung dafür. Überlegungen, wie das zu schaffen ist, gehen in alle Richtungen.

Spieler wie Viggo Gebel (17) haben großes Potenzial. Doch der Sprung ins Profiteam ist groß. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Eine davon ist offenbar auch, wieder eine zweite Mannschaft anzumelden, die in Sachsen neuerdings in der Landesliga und nicht mehr in der 3. Kreisklasse starten müsste.

"Welche alternativen Wege gibt es? Welche Reformen, welche Veränderungen sind möglich? Ich weiß, dass führende Köpfe hier in Deutschland anfangen, in diese Richtungen zu denken. Wir selbst müssen dafür sorgen, dass unsere Top-Spieler weiterkommen", so Wagner dazu im Interview mit der "LVZ".

Bis 2017 hatten die Roten Bullen eine U23. Der damalige Sportchef Ralf Rangnick (67) schaffte sie schließlich ab, bezeichnete das rückblickend als Fehler.

Als das Thema unter Max Eberl (52) noch einmal aufkam, verliefen die Überlegungen letztendlich aber auch im Sand. Und nun? Um den jungen Spielern möglichst viel Spielzeit unter Profibedingungen zu gewährleisten, kann eine zweite Mannschaft sicher ein Übergang sein.

"Ich hoffe, dass wir da kurz- bis mittelfristig zu weiteren Ideen kommen. Denn das ist einer der Gründe, warum es bisher nicht funktioniert hat, nachhaltig einen Spieler bei unseren Profis zu platzieren", so Wagner.