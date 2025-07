Timo Werner und fünf andere! Neuer RB-Coach streicht Sextett

Alles in Kürze

Timo Werner (29) steht neben einigen anderen Spielern nicht im Kader des Testspiels beim ZFC Meuselwitz. © Picture Point/Gabor Krieg

Der 29-Jährige, den der Klub dem Vernehmen nach abgeben will, wird am Samstag (15.30 Uhr) bei Regionalligist ZFC Meuselwitz nicht dabei sein.

Auch die Wechselkandidaten André Silva (29), Eljif Elmas (25) und Kevin Kampl (34) wurden nicht berücksichtigt, wie die Sachsen mitteilten. Außerdem fehlen - ebenfalls ohne Erklärung - auch die beiden Keeper Maarten Vandevoordt (23) und Peter Gulacsi (35).

Die Neuzugänge Ezechiel Banzuzi (20), Max Finkgräfe (21), Johan Bakayoko (22) und Yan Diomande (18) sind dagegen erstmals dabei.

Werner, der zuletzt nach England verliehen war, wird seit Wochen mit einem Wechsel zur Red-Bull-Filiale in New York in Verbindung gebracht.

Die Leipziger, die sich erstmals seit Jahren nicht für das internationale Geschäft qualifizieren konnten, planen unter dem neuen Trainer Ole Werner in diesem Sommer massiv umzubauen.