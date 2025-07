Los geht's! RB Leipzig startet im Trainingscamp durch

Donaueschingen - Eine Woche andere Bilder sehen! Am Mittwoch bricht RB Leipzig sieben Tage ins Sommertrainingslager ins baden-württembergische Donaueschingen auf. Neben intensiven Einheiten steht auch ein Testspiel im Kalender.

Beim ersten Test der Vorbereitung gegen Meuselwitz (3:0) konnten die Spieler von RB Leipzig schon einen Sieg bejubeln. © Picture Point / Roger Petzsche

Läuft alles nach Plan, landen die Sachsen kurz nach Mittag im Donaueschinger Luxushotel Öschberghof.

Dort hatte sich unter anderem im vergangenen Jahr bereits die spanische Nationalelf während der Europameisterschaft eingenistet.

Auch wenn die Wettervorhersage bislang nicht gerade prickelnd ist, wollen die Rasenballer das Maximum aus der Woche auf dem Platz lassen.

Für Trainer Ole Werner (37) wird es in erster Linie darum gehen, an Automatismen, Abläufen und an der Fitness seiner Spieler zu arbeiten.

Dabei wird natürlich auch die Integration der Neuzugänge wie Johan Bakayoko (22) wichtig sein, die sich aber beim 3:0-Testsieg gegen den ZFC Meuselwitz bereits präsentieren konnten. Mitreisen werden nach Sky-Infos auch die beiden 22-jährigen Abgangskandidaten Benjamin Sesko und Xavi Simons.

Angedacht ist natürlich aber auch, dass bei gemeinsamen Teamaktivitäten außerhalb des Fußballplatzes der Zusammenhalt gestärkt wird.