RB Leipzig im Trainingslager: Kaum da, schon geht es auf den Platz!

Donaueschingen - Am Mittwochmorgen ist die Mannschaft von RB Leipzig mit einem vollgepackten Kader ins Trainingslager ins baden-württembergische Donaueschingen aufgebrochen. Eine Woche werden die Roten Bullen hier verbringen, um sich auf die neue Saison vorzubereiten. TAG24 ist für Euch vor Ort mit dabei.

Noch am Dienstag trainierten die Spieler von RB Leipzig am Cottaweg. Am Mittwoch brach die Mannschaft nach Donaueschingen auf. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Trainer Ole Werner (37) kündigte im Vorfeld einen intensiven Aufenthalt an, um unter anderem an Automatismen, Abläufen und an der Fitness der Spieler zu arbeiten. Das vermeintliche Highlight gibt es bereits zur Trainingslagerhalbzeit.

Am kommenden Samstag (15.30 Uhr) treten die Sachsen in der nahen Villinger MS-Technologie-Arena gegen den französischen Erstligisten FC Toulouse an.

Ein echter Gradmesser nach dem ersten Testsieg gegen Meuselwitz (3:0), wie weit die Mannschaft wirklich schon ist und woran das Team vielleicht noch arbeiten sollte.

Am kommenden Mittwoch, dem 30. Juli, geht es dann mit dem ganzen Tross wieder nach Leipzig zurück.