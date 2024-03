Tormann von RB Leipzig könnte für einen Drittligisten richtig teuer werden

Saarbrücken/Leipzig - Wahnsinn, was RB Leipzig auf der Tormann-Position zu bieten hat! Im Sommer buhlen drei potenzielle Startelf-Kandidaten um die Gunst von Trainer Marco Rose (47). Doch das ist noch lange nicht alles.

Tim Schreiber (21) machte besonders durch die DFB-Pokal-Erfolge des 1. FC Saarbrücken auf sich aufmerksam. © Uwe Anspach/dpa

Janis Blaswich (32) und Peter Gulacsi (33) führen schon in dieser Saison einen erbitterten Zweikampf. Maarten Vandevoordt (22) von KRC Genk wird in den kommenden Monaten dazustoßen.

Dass das nicht funktionieren wird, machte Sportdirektor Rouven Schröder (48) bereits klar: "Fakt ist, dass wir mit den Ansprüchen der Dreien in der Saison ein Thema haben werden. Das wird über den Sommer hinaus nicht klappen."

Doch abseits der Drei haben die Roten Bullen noch einiges in der Hinterhand. Bei Leopold Zingerle (29) und Timo Schlieck (18) wird es wohl darum gehen, wer die Nummer Drei hinter den beiden etablierten Stammhütern wird.

Besonders spannend wird es aber bei Tim Schreiber (21). Der aus Freital kommende Keeper wurde in den letzten Jahren bereits an Holstein Kiel und den Halleschen FC verliehen. So richtig durchgestartet ist er aber jetzt erst beim 1. FC Saarbrücken.

Besonders die drei Pokalspiele des Drittligisten, nach denen der FC Bayern München, Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach die Segel setzen mussten, haben seinen Bekanntheitsgrad gesteigert.