Torhüter-Wechsel bei RB Leipzig! Rose nimmt Blaswich aus dem Kasten

Leipzig - Die Zeit ist gekommen! RB Leipzigs Trainer Marco Rose (47) wird erstmals nach 16 Monaten seinen Bundesliga-Torhüter wechseln und am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Union Berlin wieder Peter Gulacsi (33) vertrauen. Sein Ersatz Janis Blaswich (32) guckt in die Röhre.

Peter Gulacsi (33, r.) wird seinen Konkurrenten Janis Blaswich (32) mindestens gegen Union Berlin aus dem Kasten verdrängen. © Picture Point/Roger Petzsche

"Janis hat trotz fünf Gegentoren ein anständiges Spiel gemacht und sogar noch wichtige Bälle gehalten", lobte Rose nach dem 2:5 beim VfB Stuttgart, durch das die Sachsen ihren Champions-League-Platz einbüßten.

"Mit Ball hat er uns gegeben, was wir von ihm erwarten. Er war sofort da, als sich Pete im Champions-League-Spiel verletzt hat, hat das hervorragend gemacht. Wir sind mit Janis Pokalsieger geworden, haben den Supercup gewonnen", sagte der Coach am Freitag über Blaswich, der sogar von Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) ins DFB-Team berufen wurde.

Aber: "Wir haben mit beiden Torhütern gesprochen und werden am Sonntag mit Pete auflaufen", verkündete der 47-Jährige.

"Das klingt nicht passend zu dem, was ich vorher gesagt habe. Aber es passt, weil es am Ende nicht um die Leistung von Janis geht. Wir können Janis nichts vorwerfen und haben Janis nie was vorgeworfen." Er habe die Entscheidung aber so professionell aufgenommen, "wie man sich das als Trainer wünscht".

Nach drei Pleiten zum Jahresbeginn fließe auch dieser Fakt in die Bewertung ein.